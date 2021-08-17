Паралимпийского чемпиона по дзюдо арестовали в Токио из-за нападения на человека

В Токио, где вскоре начнутся Паралимпийские игры-2020 году, арестовали грузинского дзюдоиста Звияда Гогочури. Его подозревают в нападении на охранника отеля.

Спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения

Инцидент с нападением произошел на прошлой неделе. 34-летнего паралимпийца, который будет выступать за Грузию в дзюдо, обвиняют в том, что он сломал ребра 60-летнему охраннику, с которым поссорился.

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Причиной ссоры стал шум, который создавали дзюдоист и его партнеры по сборной, находясь в отеле. Охранник сделал предупреждение спортсменам, в ответ на что один из них нанес ему телесные повреждения.

Сам инцидент произошел утром, и, как сообщает источник, дзюдоисты находились в состоянии алкогольного опьянения. Они находились вместе в одном помещении из-за того, что один из них сдал положительный тест на коронавирус, а остальные самоизолировались.