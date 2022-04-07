Паралимпийский чемпион продает свое "золото", чтобы помочь ВСУ

Паралимпийский чемпион Анатолий Шевчик продает свою медаль, чтобы помочь вооруженным силам Украины. Спортсмен пожертвует свое первое "золото" Игр.

Шевчик: Эта медаль нужна Украине

Атлет объявил о благотворительном аукционе своей первой "золотой" медали. Начальная цена – 50 тысяч гривен.

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Публичные торги будут проходить в комментариях под сообщением, на странице Камень-Каширского городского совета в фейсбуке и продлятся до 25 апреля 2022 года.

Эта награда бесценна для меня, однако считаю, что сегодня она нужна Украине. Искренне верю, что медаль поможет одержать победу нашим Вооруженным Силам Украины, как тогда мне, в 2004 году в Афинах,

– сказал спортсмен.

После окончания аукциона в Камень-Каширском городском совете обещают публично отчитаться о собранных деньгах. Их передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

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