Шевчик: Ця медаль потрібніша Україні

Атлет оголосив про благодійний аукціон своєї першої "золотої" медалі. Початкова ціна – 50 тисяч гривень.

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Публічні торги будуть відбуватися у коментарях під дописом, на сторінці Камінь-Каширської міської ради у фейсбуці та триватимуть до 25 квітня 2022 року.

Ця нагорода є безцінною для мене, проте вважаю, що сьогодні вона потрібніша Україні. Щиро вірю, що медаль допоможе здобути перемогу нашим Збройним Сила України, як тоді мені, у 2004 році в Афінах,

– сказав спортсмен.

Після закінчення аукціону у Камінь-Каширській міській раді обіцяють публічно прозвітувати про зібрані гроші. Їх передадуть на потреби Збройних сил України.

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