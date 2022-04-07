Шевчик: Ця медаль потрібніша Україні
Атлет оголосив про благодійний аукціон своєї першої "золотої" медалі. Початкова ціна – 50 тисяч гривень.
Читайте також Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади-2020: кошти підуть на потреби української армії
Публічні торги будуть відбуватися у коментарях під дописом, на сторінці Камінь-Каширської міської ради у фейсбуці та триватимуть до 25 квітня 2022 року.
Ця нагорода є безцінною для мене, проте вважаю, що сьогодні вона потрібніша Україні. Щиро вірю, що медаль допоможе здобути перемогу нашим Збройним Сила України, як тоді мені, у 2004 році в Афінах,
– сказав спортсмен.
Після закінчення аукціону у Камінь-Каширській міській раді обіцяють публічно прозвітувати про зібрані гроші. Їх передадуть на потреби Збройних сил України.
Що відомо про атлета
- Шевчик Анатолій – український футболіст, заслужений майстер спорту України.
- Дворазовий паралімпійський чемпіон 2004 та 2008 років, срібний призер літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
- Проживає в місті Камінь-Каширський. Займається у секції футболу Волинського обласного центру "Інваспорт".