Паралимпийские игры-2024: общий медальный зачет: общий медальный зачет

Уже 28 августа откроется программа XVII летних Паралимпийских игр в столице Франции. В Париже будет разыграно 529 комплектов наград, а программа соревнований будет включать 22 вида спорта.

Честь Украины будут защищать 140 атлетов в 17-ти видах спорта. Это рекордное количество дисциплин для нашей страны в истории Паралимпийских игр, информирует 24 Канал.

К теме Паралимпийские игры-2024: расписание соревнований в Париже и когда выступают украинцы

28 августа состоялась церемония открытия соревнований во Франции. Для Парижа это первые Паралимпийские игры за всю историю.

Медальный зачет Паралимпиады-2024