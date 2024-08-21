Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

21 августа 2024, 08:00
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Автор: Анатолий Дерека

В столице Франции только завершились летние Олимпийские игры, как теперь Париж готовится принимать Паралимпиаду. Нашу страну на соревнованиях представят почти полторы сотни атлетов с проблемами со здоровьем.

В среду, 28 августа, в Париже стартуют уже 17-е Паралимпийские игры. Соревнования соберут лучших атлетов со всего мира, которые имеют определенные недостатки со здоровьем. 24 Канал рассказывает основную информацию о Паралимпиаде-2024.

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Где и когда пройдут Игры

В 2017 году Международный паралимпийский комитет определил столицу Франции как организатора Паралимпиады-2024. Конкуренции у Парижа почти не было. Большинство заявок еще до начала избирательного процесса были сняты.

Конкурентом мог стать американский Лос-Анджелес. Однако МПК по примеру МОК решил найти "соломоново решение" и отдал "городу ангелов" Игры в 2028 году. В свою очередь Паралимпиада-2024 была отдана Парижу с 28 августа по 8 сентября.

Для Парижа это первые Паралимпийские игры за всю историю. Ранее лишь раз Франция принимала эти соревнования на своей территории. Произошло это в Альбервилле в 1992 году.

Виды спорта на Паралимпиаде

На соревнованиях в Париже будет разыграно 529 комплектов наград. Программа соревнований будет включать 22 вида спорта:

  • легкая атлетика (164 ивента)
  • плавание (141)
  • велоспорт (51)
  • настольный теннис (31)
  • пауэрлифтинг (20)
  • бадминтон (16)
  • дзюдо (16)
  • сидячее фехтование (16)
  • стрельба (13)
  • конный спорт (11)
  • бочче (11)
  • паратриатлон (11)
  • тхэквондо (10)
  • параканоэ (10)
  • стрельба из лука (9)
  • сидячий теннис (6)
  • гребля (5)
  • сидячий волейбол (2)
  • сидячий баскетбол (2)
  • голбол (2)
  • футбол 5х5 (1)
  • сидячее регби (1)

Страны и участники

На турнир приедут атлеты из 184 стран мира. Комитеты России и Беларуси не приглашены на Игры из-за полномасштабной войны в Украине, но параатлеты из этих стран все равно примут участие в Паралимпиаде.

Россияне и белорусы будут выступать в качестве нейтральных "спортсменов" и будет их гораздо больше чем на Олимпийских играх – 90 россиян и 8 белорусов. Больше всего же атлетов отправят Китай (284), Франция (237) и Великобритания (215).

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Представительство Украины

Как и на Олимпиаду, Украина отправит на Паралимпийские игры Украина отправит на Паралимпийские игры 140 спортсменов. Большинство из них (101) имеют поражения опорно-двигательного аппарата. Другие спортсмены имеют проблемы нарушения зрения и умственно-физического развития.

Наша страна будет представлена в 17 из 22-х видов спорта. Это рекордное количество видов, в которых Украина будет участвовать на Паралимпиаде. При этом наша страна дебютирует в соревнованиях по боччи и гендбайку. Лозунгом нашей сборной будет "The Will to Win", что переводится как "воля к победе".

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Где смотреть Паралимпиаду-2024

Топовые события Паралимпийских игр будут транслироваться в Украине в прямом эфире. Официальным вещателем Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Бесплатно соревнования онлайн можно будет увидеть на трех платформах:

  • телеканале Суспільне Спорт
  • региональных телеканалах Суспільного
  • сайте Суспільне Спорт

Также ежедневно транслятор будет предлагать информационно-аналитические студии. В общем транслятор предложит зрителям более 100 часов паралимпийского спорта в прямом эфире.