Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

В столице Франции только завершились летние Олимпийские игры, как теперь Париж готовится принимать Паралимпиаду. Нашу страну на соревнованиях представят почти полторы сотни атлетов с проблемами со здоровьем.

В среду, 28 августа, в Париже стартуют уже 17-е Паралимпийские игры. Соревнования соберут лучших атлетов со всего мира, которые имеют определенные недостатки со здоровьем. 24 Канал рассказывает основную информацию о Паралимпиаде-2024.

Где и когда пройдут Игры

В 2017 году Международный паралимпийский комитет определил столицу Франции как организатора Паралимпиады-2024. Конкуренции у Парижа почти не было. Большинство заявок еще до начала избирательного процесса были сняты.

Конкурентом мог стать американский Лос-Анджелес. Однако МПК по примеру МОК решил найти "соломоново решение" и отдал "городу ангелов" Игры в 2028 году. В свою очередь Паралимпиада-2024 была отдана Парижу с 28 августа по 8 сентября.

Для Парижа это первые Паралимпийские игры за всю историю. Ранее лишь раз Франция принимала эти соревнования на своей территории. Произошло это в Альбервилле в 1992 году.

Виды спорта на Паралимпиаде

На соревнованиях в Париже будет разыграно 529 комплектов наград. Программа соревнований будет включать 22 вида спорта:

легкая атлетика ( 164 ивента)

ивента) плавание ( 141 )

) велоспорт ( 51 )

) настольный теннис ( 31 )

) пауэрлифтинг ( 20 )

) бадминтон ( 16 )

) дзюдо ( 16 )

) сидячее фехтование ( 16 )

) стрельба ( 13 )

) конный спорт ( 11 )

) бочче ( 11 )

) паратриатлон ( 11 )

) тхэквондо ( 10 )

) параканоэ ( 10 )

) стрельба из лука ( 9 )

) сидячий теннис ( 6 )

) гребля ( 5 )

) сидячий волейбол ( 2 )

) сидячий баскетбол ( 2 )

) голбол ( 2 )

) футбол 5х5 ( 1 )

) сидячее регби (1)

Страны и участники

На турнир приедут атлеты из 184 стран мира. Комитеты России и Беларуси не приглашены на Игры из-за полномасштабной войны в Украине, но параатлеты из этих стран все равно примут участие в Паралимпиаде.

Россияне и белорусы будут выступать в качестве нейтральных "спортсменов" и будет их гораздо больше чем на Олимпийских играх – 90 россиян и 8 белорусов. Больше всего же атлетов отправят Китай (284), Франция (237) и Великобритания (215).

Представительство Украины

Как и на Олимпиаду, Украина отправит на Паралимпийские игры Украина отправит на Паралимпийские игры 140 спортсменов. Большинство из них (101) имеют поражения опорно-двигательного аппарата. Другие спортсмены имеют проблемы нарушения зрения и умственно-физического развития.

Наша страна будет представлена в 17 из 22-х видов спорта. Это рекордное количество видов, в которых Украина будет участвовать на Паралимпиаде. При этом наша страна дебютирует в соревнованиях по боччи и гендбайку. Лозунгом нашей сборной будет "The Will to Win", что переводится как "воля к победе".

Где смотреть Паралимпиаду-2024

Топовые события Паралимпийских игр будут транслироваться в Украине в прямом эфире. Официальным вещателем Паралимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Бесплатно соревнования онлайн можно будет увидеть на трех платформах:

телеканале Суспільне Спорт

региональных телеканалах Суспільного

сайте Суспільне Спорт

Также ежедневно транслятор будет предлагать информационно-аналитические студии. В общем транслятор предложит зрителям более 100 часов паралимпийского спорта в прямом эфире.