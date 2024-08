Паралімпійські ігри-2024: що варто знати про спортивні змагання в Парижі

У столиці Франції тільки завершились літні Олімпійські ігри, як тепер Париж готується приймати Паралімпіаду. Нашу країну на змаганнях представлять майже півтори сотні атлетів з проблемами зі здоров'ям.

У середу, 28 серпня, в Парижі стартують вже 17-ті Паралімпійські ігри. Змагання зберуть найкращих атлетів з усього світу, які мають певні вади зі здоров'ям. 24 Канал розповідає основну інформацію про Паралімпіаду-2024.

Де та коли пройдуть Ігри

У 2017 році Міжнародний паралімпійський комітет визначив столицю Франції як організатора Паралімпіади-2024. Конкуренції у Парижа майже не було. Більшість заявок ще до початку виборчого процесу були зняті.

Конкурентом міг стати американський Лос-Анджелес. Проте МПК за прикладом МОК вирішив знайти "соломонове рішення" та віддав "місту янголів" Ігри у 2028 році. Своєю чергою Паралімпіада-2024 була віддана Парижу з 28 серпня по 8 вересня.

Для Парижу це перші Паралімпійські ігри за всю історію. Раніше лише раз Франція приймала ці змагання на своїй території. Сталося це у Альбервіллі у 1992 році.

Види спорту на Паралімпіаді

На змаганнях у Парижі буде розіграно 529 комплектів нагород. Програма змагань включатиме 22 види спорту:

легка атлетика ( 164 івента)

івента) плавання ( 141 )

) велоспорт ( 51 )

) настільний теніс ( 31 )

) паверліфтінг ( 20 )

) бадмінтон ( 16 )

) дзюдо ( 16 )

) сидяче фехтування ( 16 )

) стрільба ( 13 )

) кінний спорт ( 11 )

) бочче ( 11 )

) паратріатлон ( 11 )

) тхеквондо ( 10 )

) параканое ( 10 )

) стрільба з лука ( 9 )

) сидячий теніс ( 6 )

) веслування ( 5 )

) сидячий волейбол ( 2 )

) сидячий баскетбол ( 2 )

) голбол ( 2 )

) футбол 5х5 ( 1 )

) сидяче регбі (1)

Країни та учасники

На турнір приїдуть атлети зі 184 країн світу. Комітети Росії та Білорусі не запрошені на Ігри через повномасштабну війну в Україні, але параатлети з цих країн все одно візьмуть участь у Паралімпіаді.

Росіяни та білоруси виступатимуть у якості нейтральних "спортсменів" і буде їх набагато більше ніж на Олімпійських іграх – 90 росіян та 8 білорусів. Найбільше ж атлетів відправлять Китай (284), Франція (237) та Велика Британія (215).

Представництво України

Як і на Олімпіаду, Україна відправить на Паралімпійські ігри 140 спортсменів. Більшість із них (101) мають ураження опорно-рухового апарату. Інші спортсмени мають проблеми порушення зору та розумово-фізичного розвитку.

Наша країна буде представлена у 17 з 22-х видів спорту. Це рекордна кількість видів, у яких Україна братиме участь на Паралімпіаді. При цьому наша країна дебютує у змаганнях з боччі та гендбайку. Гаслом нашої збірної буде "The Will to Win", що перекладається як "воля до перемоги".

Де дивитись Паралімпіаду-2024

Топові події Паралімпійських ігор будуть транслюватися в Україні у прямому ефірі. Офіційним мовником Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Безкоштовно змагання онлайн можна буде побачити на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

регіональних телеканалах Суспільного

сайті Суспільне Спорт

Також щодня транслятор пропонуватиме інформаційно-аналітичні студії. Загалом транслятор запропонує глядачам більше 100 годин паралімпійського спорту у прямому ефірі.