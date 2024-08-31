Второй двойной подиум за день: Трусов и Богодайко взяли "серебро" и "бронзу" Паралимпиады

Сегодня, 31 августа, на Паралимпийских играх-2024 в Париже состоялись финалы по плаванию. Украинцы приняли участие в 12 решающих заплывах.

Андрей Трусов и Евгений Богодайко боролись за медали в плавании комплексным стилем на дистанции 200 метров, класс ЅМ7. Перед этим спортсмены успешно преодолели квалификацию, сообщает 24 Канал.

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Трусов и Богодайко получили медали в плавании

По итогам квалификации Трусов был первым, а Богодайко третьим.

В финале сначала оба украинца были вне топ-3, а впоследствии Андрей Трусов вырвался на лидерскую позицию, однако потерял ее на последних метрах.

Андрей Трусов стал серебряным призером, а Евгений Богодайко получил бронзовую медаль Паралимпиады-2024.

Медали для Украины завоевали и другие пловцы: Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко и Антон Коль. Теперь национальная сборная имеет 15 медалей в общем зачете.