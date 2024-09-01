Будет беда, – Сушкевич сообщил о грязных провокациях россиянами украинцев на Паралимпиаде-2024

В Париже с 28 августа по 8 сентября пройдут XVII Паралимпийские игры. К соревнованиям позорным решением МПК в "нейтральном" статусе были допущены российские спортсмены.

Уже с первых соревновательных дней они отличились провокациями в сторону представителей сборной Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель НПК Валерий Сушкевич, сообщает 24 Канал.

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Как россияне провоцируют украинцев

Он рассказал, как именно россияне пытаются спровоцировать. Они или хамят украинским спортсменам, или же наоборот демонстрируют напускную вежливость.

Первый вариант – хамовитые провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о "хохлах". Я об этом говорил президенту Международного Паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечание, потому что будет беда. Другой вариант провокаций россиян заключается в том, что они показательно "ласково" говорят, например, "здравствуйте",

– заявил Сушкевич.

Чиновник сказал, что оба варианта являются "мерзкими" и "вызывают однозначную реакцию украинских спортсменов". По словам главы НПК, главное – не поддаться на провокации, ведь это может привести прежде всего к дисквалификации наших атлетов.

Напомним, что представители Украины в первые три дня соревнований завоевали 19 медалей – одну золотую, а также по девять серебряных и бронзовых.