Роман Полянский добавил серебряную медаль в копилку Украины на Паралимпиаде-2024 в гребле

Сегодня, 1 сентября, на Паралимпийских играх-2024 в Париже состоялся финал по академической гребле. Украину представлял паралимпиец Роман Полянский.

Украинский гребец Роман Полянский соревновался за медали в финальном заплыве в парной одиночке, класс PR1. Спортсмен показал хороший результат на дистанции и получил серебряную медаль Паралимпиады-2024, сообщает 24 Канал.

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Роман Полянский "серебряный" призер Паралимпиады-2024

На решающей дистанции украинский гребец завершил заплыв со вторым результатом. Полянский получил серебряную награду для Украины. В карьере Романа это уже третья медаль в академической гребле.

Также в других финалах по академической гребле, сегодня национальную команду будут представлять Анна Айсанова, Ярослав Коюда, Дарья Котик и Станислав Самолюк.