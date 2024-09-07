Марина Вербова попала в пятерку спринтерского заплыва на Паралимпиаде-2024

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоялось восемь финалов с участием украинских спортсменов. В одном из них за награду боролась Марина Вербова.

Украинская пловчиха соревновалась в заплыве на дистанцию 50 метров на спине в классе S4. Это был третий финал Вербовой на Паралимпиаде-2024, пишет 24 Канал.

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Результат Вербовой в заплыве на 50 метров

Соперницами украинки были пловчихи из Китая, Германии (двое), Греции, Бразилии, Мексики и одна представительница страны-террористки. Вербова стартовала с первой дорожки.

26-летняя спортсменка из Запорожья проплыла спринтерскую дистанцию с пятым результатом. Ее время – 55.29. Она на 5.17 секунд отстала от первого места. Марина Вербова осталась без медали Паралимпиды-2024.

Справка. В послужном списке Вербовой уже была бронзовая медаль добытая в Рио-2016. Украинка тогда соревновалась на дистанции 50 метров на спине. Также пловчиха неоднократно была чемпионкой и призером чемпионата Европы.

Отметим, что Украина на Паралимпийских играх-2024 в Париже получила 75 наград. В медальном зачете наша сборная занимает седьмое место.