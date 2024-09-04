Американская паралимпийская чемпионка из Хмельницкой области напомнила миру о войне в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения России большое количество спортсменов стали на защиту Родины. Американская спортсменка украинского происхождения высказалась относительно войны в Украине.

Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка, в своей соцсети выложила пост, где напомнила миру об убитых Россией спортсменах. Она также пожертвует часть призовых на помощь пострадавшим в этой кровавой войне.

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Сколько Россия убила украинских спортсменов

Американская спортсменка с украинскими корнями напомнила, что с начала российско-украинской войны погибло 487 тренеров и спортсменов. Также она заявила, что ей повезло участвовать в седьмой Паралимпиаде.

487 украинских спортсменов и тренеров (и, к сожалению, эта цифра продолжает расти) потеряли жизнь - многие из них мечтали выступить на Играх в Париже. В июле в Лондоне была открыта выставка, посвященная погибшим героям спортивного инвентаря, который должен быть в игре, а не лежать на поле,

– написала Мастерс.

Оксана рассказала о том, что на прошлой Паралимпиаде-2022 в Пекине она пожертвовала часть призовых организации "No Child Forgotten через Global Giving", которая помогает детям, пострадавшим от войны. Также спортсменка планирует сделать тоже самое, если поднимется на пьедестал в Париже.

Оксана Мастер о погибших украинских спортсменах / Сообщение из инстаграма спортсменки

Отметим, что спортсменка родилась в Хмельницком. Родители Оксаны от нее отказались из-за того, что у нее были пороки развития. В возрасте семи лет ее удочерила Гей Мастерс и забрала с собой в Соединенные Штаты Америки.