Британские спортсмены зажгли огонь накануне Паралимпийских игр-2024 в Париже

Вскоре, 28 августа, в Париже начнутся летние Паралимпийские игры-2024. За несколько дней до начала соревнований состоялась церемония зажжения Паралимпийского огня.

Британским паралимпийцам Хелен Рейнсфорд и Грегору Юэну выпала честь зажжения огня. Паралимпийские игры начинаются 28 августа, а заканчиваются 8 сентября.

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Место зажжения Паралимпийского огня

В Сток-Мандевилле зажгли Паралимпийский огонь. Именно в этой английской общине, 76 лет спустя было основано паралимпийское движение.

На зажжении Паралимпийского огня присутствовали 250 гостей. Также событие посетил президент Международного паралимпийского комитета – Эндрю Парсонс.

Напомним, что Украину на Паралимпиаде-2024 представят 140 спортсменов. Паралимпийцы будут представлять страну в 17 из 22 видов спорта.