Артем Колинько получил историческую медаль для Украины по бочи на Паралимпиаде-2024
Сегодня, 1 сентября, состоялся полуфинал по бочи на Паралимпийских играх-2024. Украинец Артем Колинько первый представитель страны в этом виде спорта.
Украинский паралимпиец Артем Колинко соревновался за выход в финал бочи. К сожалению, спортсмен не смог завоевать место в решающей игре, пишет 24 канал.
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Артем Колинько бронзовый призер Паралимпиады-2024
В полуфинальном матче Артем Колинько сыграл с представителем Колумбии –Эдильсоном Чика Чикой. Украинец уступил со счетом 3:1.
На своем пути Артем Колинько одолел канадца Чобану, британца Макгуайера и Чобану. К сожалению, украинский спортсмен не смог выйти в финал.
В матче за третье место украинец выиграл бронзовую медаль, одолев хорвата Давора Комара из Хорватии со счетом 4:3. Это историческая медаль по бочи для Украины на Паралимпиаде-2024.