Украинцу нет равных: Трусов принес очередное "золото" в плавании на Паралимпиаде-2024

В Париже подходят к завершению летние Паралимпийские игры. В десятый соревновательный день состоялось сразу восемь финалов по плаванию с участием украинцев.

В утреннюю сессию состоялась квалификация на дистанцию 50 метров баттерфляем в классе S7. По результатам отбора в финал попали украинцы Андрей Трусов и Евгений Богодайко, пишет 24 Канал.

Читайте также Украина начинает соревновательный день в топ-7: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 4 сентября

Очередная медаль в плавании

В отборе Трусов и Богодайко показали четвертое время и попали в число претендентов на медаль. К сожалению, Юрий Шенгур завершил квалификацию на последнем месте и выбыл из борьбы за медаль.

В финальном заплыве Трусов показал результат ... и занял ... место. Таким образом, украинец стал ... призером Паралимпийских игр.

Кстати, эта медаль стала пятой для Андрея Трусова на Паралимпиаде-2024. В целом для 24-летнего пловца это уже одиннадцатая паралимпийская награда. Ни Играх в Токио-2020 Андрей получил две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

В активе Евгения Богодайко две "бронзы" в Париже, а также 14 наград разного достоинства на Играх в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Трусов получил еще одну золотую награду. Андрей финишировал со временем 28,75 секунды. Другой украинец Богодайко стал лишь шестым (30,14 секунды).