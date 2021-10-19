Папа Римский получил футболку Месси из ПСЖ: фото

Папа Римский Франциск встретился с премьер-министром Франции Жаном Кастексом. Одним из подарков, который вручил глава французского правительства понтифику, стала футболка игрока ПСЖ Лионеля Месси с его автографом.

Папа Римский Франциск и Жан Кастекс провели встречу в понедельник, 18 октября, по случаю 100-летия восстановления дипломатических отношений между Францией и Ватиканом. Но она была недолгой и длилась 35 минут. За это время обе стороны успели обменяться подарками.

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Чуть ли не наибольшее внимание привлекла футболка Месси с автографом, которую передали Папе Римскому. Все из-за того, что оба являются аргентинцами и страстными футбольными болельщиками. Хотя в составе ПСЖ выступает немало других аргентинцев – Анхель Да Мария, Мауро Икарди, Леандро Паредес. Да и команду тренирует аргентинский тренер Маурисио Почеттино.



Футболка Месси с автографом, которую Папа Римский Франциск получил в подарок / Фото twitter.com/vaticannews_fr

Также Жан Кастекс подарил Франциску издание "Собора Парижской Богоматери" Виктора Гюго 1836 года.