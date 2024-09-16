Артем Довбик "страдает": экс-нападающий Лацио высказался об игре украинского футболиста в Роме

В воскресенье, 15 сентября состоялся очередной тур Серии А, в котором между собой встречались Дженоа и Рома. Новоиспеченный нападающий римлян Артем Довбик смог открыть счет голам в итальянском чемпионате.

Украинский форвард забил единственный мяч "волков" во встрече с Дженоа. Бывший итальянский нападающий Паоло Ди Канио поделился мыслями после игры и высказался относительно Артема Довбыка, об этом сообщает RomaPress.

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Ди Канио об Артеме Довбике в Роме

Экс-нападающий Лацио высказался относительно ничейного матча между Ромой и Дженоа. Кроме этого, Ди Канио подчеркнул, что нужно сделать главному тренеру "волков", чтобы Довбик заиграл.

Де Росси ищет решение, а Дибала иногда ему мешает. Довбика стоит ставить на позицию, на которой он будет наносить больше ударов, ведь из-за этого он сейчас "страдает",

– сказал Ди Канио.

Отметим, что Рома после четырех туров элитного дивизиона Италии имеет три зачетных балла. Подопечные Даниэле де Росси сыграли трижды в ничью и однажды потерпели поражение.

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Напомним, что Артем Довбик присоединился к "волкам" в августе 2024 года, а каталонская Жирона получила за украинского нападающего 30 миллионов евро. Срок контракта футболиста с Ромой действителен до лета 2029 года.