Панические атаки и головные боли: Цуренко о проблемах со здоровьем, возникших из-за войны

Украинская теннисистка Леся Цуренко изрядно переживает за свой народ. Из-за полномасштабной войны ей трудно сконцентрироваться на игре.

Цуренко: Серьезно думала о том, чтобы вернуться в Украину

По словам теннисистки, она постоянно проверяет сообщения на своем телефоне после каждой игры. Однако это ее очень утомительно.

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"Честно говоря, это очень утомительно. Я пытаюсь ограничить количество сообщений, информации, поступающей на телефон.

Мне больно смотреть на разрушенные дома, на всю катастрофу. Я стараюсь избегать таких новостей, особенно перед матчами. Но вчера перед матчем я увидела, что бомба разрушила здание администрации в регионе. Это было так больно. Просто шокирует. Каждая фотография, каждое видео меня шокирует", – сказала Леся.

Цуренко призналась, что серьезно обдумывала возвращение в Киев. Она хотела заниматься волонтерской деятельностью.

До турнира Indian Wells Masters я серьезно думала о том, чтобы вернуться в Украину и помочь стать волонтером. Был еще второй вариант – остаться, попытаться выиграть немного денег и поддержать мою семью и страну финансово.

– рассказала спортсменка.

Панические атаки и головные боли

Теннисистка также рассказала, что из-за постоянного напряжения у нее проблемы со здоровьем.

"Я поняла, насколько я была напряжена и что мне так тяжело играть. Даже мое собственное тело удивляло меня несколько раз. Я не ожидала, что получу неудачную травму в Indian Wells Masters, у меня были панические атаки, затрудненное дыхание или постоянная головная боль.

Мне снятся кошмары по ночам. Все это происходит из-за стресса. Но я не одна такая. Это происходит со всеми нами, с украинцами. Я верю, что этот кошмар скоро закончится, что все будет хорошо. И я знаю, что мне в моей ситуации не так уж плохо. Есть люди, которым гораздо хуже. Это просто ужас", – добавила Цуренко.

Ранее Леся говорила, что ее родные остались в Украине.