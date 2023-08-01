Панатинаикос – Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 1 августа, Днепр-1 проведет ответный матч второго квалификационного раунда ЛЧ против Панатинаикоса. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Панатинаикос будет доступна на сайте 24 канала.
Днепр-1 готовится к своему второму и, возможно, последнему матчу в Лиге чемпионов этого сезона. Вицечемпион УПЛ сыграет на выезде против греческого Панатинаикоса.
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Первый матч днепряне провели номинально "дома", хотя из-за войны были вынуждены играть в словацком Кошице. Команда Александра Кучера без шансов проиграла сопернику (1:3), хотя гол Танчика в концовке сохранил шансы для Днепра-1.
Ответный матч состоится 1 августа в Афинах. Днепрянам нужно выиграть как минимум в два мяча, чтобы перевести дуэль в овертаймы. Если украинцам удастся создать камбек, в следующем раунде они сыграют с Марселем.
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А вот вылет из ЛЧ выведет Днепр-1 в третий квалификационный раунд Лиги Европы на Славию. Начало встречи на стадионе "Апостолос Николаидис" состоится в 20:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча Панатинаикос – Днепр-1 будет доступна для просмотра на сайте 24 Канала.
Панатинаикос – Днепр-1 онлайн