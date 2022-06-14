"В памяти на всю жизнь": Пятов подытожил свою карьеру в сборной Украины

Матч против Армении стал последним для Андрея Пятова. Легендарный голкипер объявил об окончании своей карьеры в национальной команде.

Пятов: Первый вызов в сборную остается в памяти на всю жизнь

Опытный вратарь вспомнил вызов национальной команде. По его словам, первый матч за "сине-желтых" он запомнит на всю жизнь.

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Первый матч за сборную Украины я сыграл 15 лет назад, а всего в команде провел 16 лет, ведь в 2006-м впервые уехал на чемпионат мира. Конечно, тогда, еще юным пацаном, я и представить не мог, что столько лет буду играть за сборную и проведу более сотни матчей. Это свидетельствует о том, что мечты в жизни сбываются. Главное – верить, работать и идти к своей цели, к своей мечте,

– подчеркнул голкипер.

"Первый вызов в сборную остается в памяти на всю жизнь. Конечно, запомнились все чемпионаты Европы, на которых я побывал. Но самое главное в сборной – это атмосфера дружбы и единства, которой, пожалуй, нет и не будет ни в одной клубной команде мира. Потому что у нас действительно ребята все друг за друга, все уважают друг друга и всегда помогают", – отметил Пятов.

Футболист подчеркнул, что никогда не гнался за рекордами, а просто занимался любимым делом.

"Никогда не гнался за рекордами. Я считаю, если ты делаешь все для победы команды, и команда достигает результата, то и рекорды тогда сами рождаются. Если будешь играть "на ноль", то твоя команда уже как минимум не проигрывает. Это и является главным результатом.

Мне, конечно, приятные рекорды, но это заслуга всего коллектива. Думаю, то, как меня провожали, есть ответ на все мои достижения. Пожалуй, я это заслужил", – подытожил экс-игрок сборной Украины.

Пятов с рекордом закончил карьеру в сборной – 47 "сухих" матчей в 102 сыгранных поединках.