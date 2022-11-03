Не заиграл в Динамо, но феерит дома: бывший игрок киевлян выиграл чемпионат Бразилии

Дуду уже в третий раз выиграл с Палмейрасом чемпионство на Родине. Форвард является одним из лидеров атаки клуба, забив семь голов этого сезона.

В чемпионате Бразилии по футболу определился чемпион сезона 2022 года. В Серии А прошли 35 туров с 38 и досрочно лучшей командой страны стал Палмейрас, пишет 24 канал.

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"Зелено-белые" ночью смогли без шансов обыграть середняка Форталезу (4:0). Героем матча стал бывший нападающий Динамо Дуду, на его счету гол и два ассиста.

Победа позволила клубу из Сан-Паулу оторваться от Интернасьоналя на 13 баллов. Кстати, за "бело-красных" играет целый десант из бывших игроков УПЛ – Тайсон, Карлос Де Пена, Витао и Алан Патрик.

Для Палмейраса это 11-е чемпионство в истории, клуб является рекордсменом по этому показателю. Среди ближайших преследователей – Сантос (8 титулов), а также Коринтианс и Фламенго (по 7). В последний раз "зеленые" выигрывали золото в 2018 году.

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К слову, новоиспеченный чемпион Бразилии Дуду играл в Динамо с 2011 по 2014 годы и даже выигрывал Кубок Украины. Правда, закрепиться в Киеве бразилец не смог, забив 4 мяча в 32 матчах.

После сезона в Гремио с 2015 года Дуду выступает за Палмейрас, с перерывом в год на Аль-Духаиль. С "зелеными" форвард выиграла Копа Либертадорес (аналог Лиги чемпионов в Южной Америке) в 2020 и 2021 годах.

. В чемпионате Бразилии необычная схема распределения мест – из 20 команд в международные соревнования попадают 14 лучших. Еще четыре коллектива (17-20 места) понижаются в классе.