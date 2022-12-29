"Один трансфер мы уже осуществили": генеральный директор Шахтера прокомментировал изменения в команде

Донецкий Шахтер одним из первых клубов УПЛ объявил о подписании зимнего новичка. Однако на этом трансферная компания "горняков" не завершается.

Во время зимнего перерыва в чемпионате клубы УПЛ пытаются усилить свой состав новыми игроками. Учитывая военную агрессию России, легионеры не спешат переходить в украинские клубы.

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Палкин: Гочолейшвили подходит под стиль команды

Несмотря на сложности по приглашению иностранцев, донецкой команде удалось подписать молодого защитника из Грузии Георгия Гочолейшвили. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал покупку талантливого футболиста.

Один трансфер мы уже осуществили: у Сабуртало купили грузинского правого защитника Гочолейшвили под наш стиль – быстрый, техничный, с акцентом на атаку,

– заметил Палкин.

Однако на этом трансферная компания клуба не завершается. Хотя ситуация во многом будет зависеть от продажи футболистов, в частности, главной звезды "горняков" Михаила Мудрика.

"Остальные инвестиции будут зависеть от многих факторов, например, пойдет кто-то или нет. Пока еще нет финального решения. Трансферные окна еще не открылись, это будет январь – начало февраля. Так что мы можем работать, все впереди", – сказал генеральный директор Шахтера.

Напомним, Шахтер сообщил о подписании Георгия Гочолейшвили в конце ноября. Футболист присоединится к "горнякам" в январе 2023 года. Контракт грузинского защитника с донецким клубом рассчитан на пять лет.

Что известно о Гочолейшвили

Георгий Гочолейшвили выступает на позиции правого защитника.

21-летний футболист является воспитанником клуба Сабуртало.

Георгий достаточно результативный игрок, как для представителя своего амплуа.

За основной состав команды Гочолейшвили забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач в 86 матчах.

17 ноября 2022 года талантливый фулбек дебютировал за сборную Грузии в матче против Марокко.

Согласно данными Transfermarkt, сумма трансфера грузинского защитника составила 1 миллион евро.