В чемпионате Испании набрала обороты чемпионская гонка. За победу в Ла Лиге спорят "Реал" и "Барселона". После предыдущей игры каталонцев судьба чемпионства может быть решена в пользу мадридцев. Матч "Барселоны" и "Атлетико" завершился настоящим скандалом, который изрядно подогревает интригу.

Скандал в Ла Лиге

В 33 туре "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" Мадрид (2:2) на своем поле, сообщает 24 канал. В поединке арбитр назначил 3 пенальти, а еще один заставил игроков "Атлетико" перевыполнить.

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Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес назначал достаточно сомнительные пенальти, где нарушения правил были не очевидны.

Настоящим скандалом стал последний одиннадцатиметровый в поединке.

Бельгийский нападающий "матрасников" Янник Карраско во втором тайме споткнулся по своей вине и упал в штрафной "Барселоны". Очевидно, что никакого нарушения не было, ведь Янник упал по собственной инициативе.

Но арбитр матча усмотрел нарушение правил и несмотря на возможность просмотреть видеоповтор момента назначил пенальти. Сауль легко реализовал удар и принес "Атлетико" ничью 2:2.

Видео пенальти смотрите в обзоре матча

После возобновления Ла Лиги "Барселона" потеряла очки в трех матчах. Теперь "Реал" имеет шанс оторваться на 4 очка, если выиграет у "Хетафе".

"Барселона" демонстрирует не свой футбол, однако судейские ошибки в поединках "блауграны" становятся все более очевидными.

Испанская пресса активно пишет, что арбитры помогают "Реалу" стать чемпионом. Возможно тамошние СМИ и раздувают эту тему, но в поединках "сливочных" действительно спорные моменты решают именно в их пользу.