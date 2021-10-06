Пахнет демаршем: ПСЖ возмущен действиями Мбаппе, который грезит Реалом

Один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе настроен покинуть французский ПСЖ. Футболист публично заявил, что летом 2021 года просил ПСЖ отпустить его в Реал. Во французском клубе возмущены действиями футболиста.

Руководство ПСЖ недовольно последним высказыванием Мбаппе. В частности, футболист заявил, что не планирует продлевать контракт с парижанами.

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По данным As, Мбаппе не получил разрешение клуба для встречи с представителями СМИ.

Мбаппе может покинуть ПСЖ

По данным Transfermarkt, контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2022 года. За пол года до окончания действующего соглашения футболист может вести переговоры о подписании контракта с другим клубом.

Фактически ПСЖ может бесплатно отпустить Килиана в другой клуб уже в следующем сезоне. Это случится, если Мбаппе заключит предварительный контракт с другим клубом.

Главным претендентом на Мбаппе называют мадридский Реал.

При переходе из Монако в ПСЖ летом 2017 года парижане заплатили за футболиста 145 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.