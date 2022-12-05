Пахнет безжалостным разгромом: Ришарлисон забивает третий гол в ворота Южной Кореи

Бразилия не останавливается. На 29 минуте матча Ришарлисон снова забивает в ворота Южной Кореи. Латиноамериканцы продолжают показывать класс.

Сборная Бразилии дарит нам результативный первый тайм. На 29 минуте матча Ришарльсон пожонглировал мячом перед штрафной Южной Кореи, после чего провели красивую комбинацию, которая вывела Ришарльсона на свидание с голкипером оппонента. Нападающий свой момент реализовал без проблем – 3:0, пишет 24 канал.

Гол Бразилии: