Збірна Бразилії дарує нам результативний перший тайм. На 29 хвилині матчу Рішарльсон пожонглював м'ячем перед штрафним майданчиком Південної Кореї, після чого провели красиву комбінацію, яка вивела Рішарльсона на побачення з голкіпером опонента. Нападник свій момент реалізував без проблем – 3:0, пише 24 канал.