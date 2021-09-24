Кадис – Барселона 0:0

Каталонский клуб был активным в атаках. Но удары футболистов были очень неточными. А вот ответ хозяев мог стать результативнім, если бы не тер Штеген. Негредо пробил из-за пределов штрафной, вратарь Барселоны кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины.

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От Депая шла самая большая угроза в составе гостей. Именно его удар в дальний угол ворот потянул голкипер.

Удаление! На 61-й минуте матча первое предупреждение получил де Йонг. Уже через четыре минуты голландец получил вторую желтую карточку после грубого отбора, которая автоматически превратилась в удаление. Барселона и так не могла забить и еще и осталась в меньшинстве. Это не единственное удаление в игре.

Этим почти воспользовался Кадис. Удар Сальви парировал тер Штеген, а добивание Собрино было мимо ворот. Депай вышел почти один на один с голкипером – мяч пролетел рядом с дальней штангой.

В компенсированное арбитром время за пределами поля красную карточку увидел перед собой и главный тренер Барселоны Рональд Куман.

Барселона не смогла одержать третью победу в Ла Лиге, расписав "сухую" мировую с Кадисом – 0:0. Такой результат тренер каталонцев встретил с иронической улыбкой на лице.

Каталонский клуб с 9 очками идет седьмым. Кадис с 6 пунктами идет 14-м.

Кадис – Барселона видеообзор