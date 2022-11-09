"Шойгу, что с лицом": Беленюк ярко прокомментировал возможный выход россиян из Херсона
9 ноября 2022 , 20:31Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Жанна Беленюка
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе с иронией высказался об очередном российском "жесте доброй воли". Жан напомнил, что Херсон был, есть и будет украинским городом.
Сегодня командующий оккупантами Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о выводе войск из Херсона. Российские фашисты решили сконцентрировать оборонные силы на левобережной части области.
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Эта новость вызвала большую надежду на скорейшее освобождение города от захватчиков. Такое решение кафиров прокомментировал у себя в телеграмм народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк.
Херсон – это Украина! Шойгу, что с лицом? Слава ВСУ,
– написал Жан.
Что известно о выходе россиян из Херсона:
- К слову, утром присоединился к "хорошим русским" гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов. Российские СМИ сообщают, что коллаборант погиб во время ДТП с грузовиком.
- Впрочем, украинские власти призывают не верить заявлениям кафиров об отводе войск из Херсона. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что не видит признаков освобождения города. Напротив, оккупанты усиливают оборону Херсона за счет мобилизованных.
- К слову, у россиян "подгорает" из-за отвода войск из Херсона, ведь их уверяли, что "Россия в Херсоне навсегда". Граждане фашистской страны шокированы действиями командования и удивляются, для чего тогда было вообще заходить в город, чтобы потом "сдать" его.
- Напомним, что украинский областной центр находится под оккупацией России уже больше восьми месяцев.