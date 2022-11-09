"Шойгу, что с лицом": Беленюк ярко прокомментировал возможный выход россиян из Херсона

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе с иронией высказался об очередном российском "жесте доброй воли". Жан напомнил, что Херсон был, есть и будет украинским городом.

Сегодня командующий оккупантами Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о выводе войск из Херсона. Российские фашисты решили сконцентрировать оборонные силы на левобережной части области.

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Эта новость вызвала большую надежду на скорейшее освобождение города от захватчиков. Такое решение кафиров прокомментировал у себя в телеграмм народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Херсон – это Украина! Шойгу, что с лицом? Слава ВСУ,

– написал Жан.

Что известно о выходе россиян из Херсона: