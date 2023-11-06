"Без такого футболиста тяжело управлять командой": Луческу нашел оправдание провала Динамо

Последние неудачи столичного клуба в чемпионате и Кубке Украины ускорили отставку Мирчи Луческу. По мнению румынского специалиста, проблемы начались после травмы Андрея Ярмоленко.

После потери Андрея Ярмоленко игроки Динамо потеряли уверенность. Лидер "бело-синих" был настоящим вожаком на поле и воплощал идеи главного тренера.

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Луческу: Андрей был единственным опытным игроком

К сожалению, Ярмоленко получил травму, и ему пришлось перенести операцию в Барселоне. Он выбыл на четыре месяца. Андрей был единственным опытным игроком, который мог нести идеи тренера на поле. Без такого футболиста очень тяжело управлять командой. Чем больше таких игроков на поле, тем лучше,

– рассказал Луческу.

Мистер также отметил молодой возраст игроков защитного звена. Нехватка опыта тоже сказалась на результатах команды.

"Это была деликатная ситуация. Месяц назад у нас было 6 очков форы против Шахтера и шли прямо к чемпионству. Почти в каждом матче у нас удаляли одного игрока. В последние несколько минут мы пропустили два глуповатых гола. У Динамо очень молодая защита. Это нормально.

Мы проиграли три игры подряд. В этих условиях я взял на себя ответственность и сказал, что это нормально. Тренер всегда отвечает за результат. Пусть я буду тем, кто уйдет в отставку и в каком-то смысле спасет команду", – резюмировал Луческу.

Отметим, что 78-летний тренер не намерен завершать карьеру. Одним из вариантов для Мистера называют бухарестское Динамо.