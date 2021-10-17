Отпраздновал победу на спине у соперника: видео странного поведения игрока Лацио

Лацио 16 октября неожиданно победило Интер в Серии А. Один из игроков "орлов" Луис Фелипе довольно курьезно на спине соперника отпраздновал победу.

Хотел подшутить над бывшим одноклубником

Интер первым открыл счет во встрече. Но пропустил трижды и потерпел неожиданное поражение на выезде – 3:1. Последний гол был забит уже на первой компенсированной к матчу минуте.

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Защитник "орлов" Луис Фелипе решил забавно отпраздновать важную победу, но это не оценил ни один из участников поединка. Фелипе выпрыгнул на спину соперника, а точнее игрока Интера Хоакина Корреа. Такое поведение изрядно разозлило футболиста "нерадзурри" и его партнеров по команде, которые сразу подбежали к Луису.

Видео поступка Фелипе

Футболист триумфаторов впоследствии пояснил, что в его действиях не было никакой провокации.

Почему так сделал защитник "орлов"?

В течение трех лет Фелипе и Корреа выступали за Лацио. Луис решил таким поступком подшутить над бывшим одноклубником. За что был жестко наказан.

Главный судья матча показал футболисту хозяев красную карточку уже за пределами поля. Фелипе со слезами на глазах пытался объяснить судье, что это была лишь шутка. Глупое удаление заработал сам игрок. Теперь он точно пропустит следующий поединок Серии А против Вероны.