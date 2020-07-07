Инцидент произошел на разминке перед товарищеским поединком. Бейсболист "Нью-Йорк Янкиз" Масахиро Танака получил мячом в лицо от партнера Джанкарло Стэнтона, который нанес пушечный удар битой.

Клубы MLB постепенно возвращают кондиции после паузы из-за коронавируса, поэтому активно тренируются и проводят товарищеские встречи, сообщает Eurosport.

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Курьезный момент

Питчер бросил мяч, а одноклубник точно махнул битой прямо в Танаку – спортсмен упал на землю и еще несколько минут не мог подняться на ноги.

¡Pasó en el entrenamiento de los Yankees! El lanzador japonés Masahiro Tanaka salió caminando, a pesar del fuerte impacto que recibió tras un batazo de Giancarlo Stanton. pic.twitter.com/xZBZIH6jBh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2020

Новый розыгрыш MLB запланирован на 23 или 24 июля, а завершится сезон 27 сентября. График матчей урезан до 60 для каждой команды.

Что такое MLB? Это профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки. В MLB играет 30 команд, которые разделены на две лиги: Американскую лигу (АЛ) и Национальную лигу (НЛ).

Команды будут проводить по 10 матчей против своих четырех соперников в дивизионе, а остальные 20 матчей регулярного чемпионата будут играть с коллективами из своего дивизиона.

Добавим, что "Вашингтон Нешналс" является действующим чемпионом MLB. В финальной серии прошлого сезона столичная команда обыграла "Хьюстон Астрос".