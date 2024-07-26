Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже

Очередные летние Олимпийские игры в этом году будет принимать столица Франции. Спортивные болельщики погрузятся в 17-дневный марафон событий, где будут разыграны сотни медалей.

В Париже начинаются 33-е летние Олимпийские игры-2024. Столица Франции будет проводить соревнования с 26 июля по 11 августа этого года, пишет 24 Канал.

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Начало спортивного марафона

На турнир съехались почти 11 тысяч спортсменов со всего мира. Среди них будет разыграно 329 комплектов наград в 32-х различных видах спорта. Скейтбординг, скалолазание и серфинг вернутся в программу после паузы на ОИ-2020.

В свою очередь на Олимпиаде будет дебютировать брейкдансинг. Украину на соревнованиях представят 140 спортсменов в 23-х видах спорта. Наибольшее представительство (25) будет иметь легкая атлетика.

Тем временем, 26 июля в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр. Пройдет она в Садах Трокадеро, а также на реке Сена. Мероприятие будет включать в себя шоу-программу с национальными элементами страны-хозяйки Франции.

Среди приглашенных звезд будут Селин Дион и Леди Гага. Также зрители увидят парад спортсменов, в том числе и Украину, а также зажжение олимпийского огня. Открывать Игры-2024 будет президент Франции Эммануэль Макрон.

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Где смотреть

Смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр-2024 болельщики смогут на каналах Суспільного, а именно:

Первый канал Суспільного

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

Начало – в 20:30 по киевскому времени. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024. Здесь также будут опубликованы самые интересные моменты из события, а также фото и видео.