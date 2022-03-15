Откройте сердца для моего народа, – Шевченко призывает итальянцев помочь беженцам из Украины

Андрей Шевченко едва ли не одним из первых стал говорить о зверствах российской армии на территории Украины. Экс-наставник сборной продолжает войну на информационном фронте.

"Не могу без слез смотреть на то, что происходит с моей страной"

Мать и сестра Шевченко остались в Киеве. Он отмечает, что они не хотят уезжать из страны.

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"Моя мама, моя сестра и другие мои родственники еще в Украине, я с ними каждый день разговариваю. Это был их выбор — остаться. Я не могу без слез смотреть на происходящее с моей страной. Они рассказывают мне правду о том, что происходит в Украине, о бомбардировке городов, убийствах детей и пожилых лиц", – сказал Шевченко.

Бывший наставник национальной команды убежден, что остановить войну можно по дипломатическому пути.

Мы должны попытаться убедить Россию прекратить огонь, найти дипломатическое решение и остановить эту войну,

– отметил Андрей Николаевич.

Также Шевченко обратился ко всем итальянцам, чтобы они помогали беженцам, вынужденно покинувшим свои дома.

"Когда я приехал в Италию, страна открыла мне свое сердце. Вы заставили меня чувствовать себя одним из вас, и я чувствую, что это мой второй дом.

Теперь я прошу вас: откройте свои сердца для моего народа, мы нуждаемся в вашей помощи… Пусть они чувствуют себя так, как вы заставили меня чувствовать. Я знаю, что вы благосклонно относитесь, но я прошу большего.

Зеленский – великий президент, который ведет нас за нашу независимость и нашу свободу", – добавил Шевченко.