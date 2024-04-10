Будет ли играть форвард Барселоны за сборную Украины: ответ отца 10-летнего таланта

Юный Денис Соколовский играет в академии каталонской Барселоны Ла Масии. Отец форварда рассказал, будет ли выступать его сын за сборную Украины.

Юный киевлянин Денис Соколовский был среди самых талантливых в киевском Динамо, а сейчас играет за Барселону – в легендарной Ла-Масии. Отец 10-летнего украинского футболиста Валерий рассказал, за какую сборную в будущем будет играть его сын.

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Талантливый 10-летний украинский футболист выступает за Барселону

"Я не могу его заставлять, но воспитываю так, чтобы он всегда знал и помнил, что является украинцем. Да Денис и сам это не забудет – как только добывают какой-то кубок, он на награждении в сине-желтом флаге закутан, точно так, как Зинченко, когда за Манчестер Сити трофеи в Англии добывал.

Я сам очень переживаю, чтобы дома о таких ребятах не забывали. Рад, что сейчас УАФ под руководством Андрея Шевченко назначила известных сборников во главе всех команд. Что играют ребята из Боруссии, Баварии, Бенфики – за юношеские сборные. Надеемся, скоро там будут и представители Барселоны", – сказал Валерий Соколовский.

Что известно о юном украинце