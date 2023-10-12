Семейка клоунов: отец Фьюри сорвал битву взглядов, чуть не проломив головой стекло – видео

Фьюри-старший решил не отставать от своего знаменитого сына и устроил шоу во время битвы взглядов. Похоже, что дедушке хочеться продемонстрировать свою силу.

14 октября в Манчестере состоится бой младшего брата "Цыганского короля" Томми Фьюри и известного Ютуб-блогера KSI. Перед поединком соперники должны были провести традиционную битву взглядов. Однако все пошло не по плану.

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Жаль, что перегородка была из стекла

Во время битвы взглядов в клетку, где боксеры должны были находиться, ворвался Фьюри-старший и начал изо всех сил бить стекло. При этом бешеный отец "Цыганского короля" избивал перегородку не только кулаками, но и головой. Наверное, если бы в черепной коробке что-то было, то дедушка Фьюри получил сотрясение мозга.

Джон Фьюри сорвал битву взглядов сына: смотрите видео

Отметим, что Джон Фьюри уже не раз делал скандальные заявления и поступки. Он в стиле своего старшего сына унижал Александра Усика, а недавно даже бросил вызов легендарному Майку Тайсону. Жажда денег и славы – это отличительная черта всей семейки Фьюри.