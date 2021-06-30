Уже родился футболистом, – отец героя матча Украина – Швеция Довбика о его детстве

Украинская сборная по футболу в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Головой мяч в ворота соперника забил футболист Артем Довбик.

Его победный с бешеной радостью встретили фанаты в разных городах Украины. Сам же парень родом из Черкасс.

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Артем Довбик с 7 до 17 лет тренировался в Черкассах

Будущий спортсмен делал свои первые шаги в тренерской спортивной школе в родном городе. В тренерской комнате все стены в фотокарточках спортсменов. На многих из них – воспитанник Артем Довбик.

С 7 до 17 лет он тренировался в этом месте. Тренер показал журналистам 24 канала поле, где бегал член национальной сборной. Он вспомнил, что парень был настолько способным, что играл в команде со старшими ребятами.

"Он очень много работал над собой. Было заметно, что у него есть мечта и он никогда не остановится. Хорошего футболиста и голуби увидят. Видно, что ребенок пришел талантливый", – рассказал тренер Сергей Ковалевич.



Тренер Сергей Ковалевич / Скриншот из видео 24 канала

Артем Довбик играл за команды в Дании. Впоследствии вернулся в Украину в СК "Днепр-1", за который выступает и сейчас. В составе сборной отыграл 3 матча, в первых двух на поле был несколько минут.

29 июня на поле вышел уже под конец игры, на смену Артему Беседину, получившему тяжелую травму. На 120 минуте 37 секунде Довбик забил победный гол.

После победного гола о футболисте говорят все жители Черкасс

Сейчас в Черкассах об Артеме говорят все. В городе он уже давно известен, после того как попал в молодежную сборную. Сейчас стал национальным героем. По словам фанатов, этот гол спас украинскую команду, потому что после 2-часовой игры все бомбардиры были сменены или утомлены. Поэтому серию пенальти наши могли бы не выдержать.

Отец футболиста Александр не спал всю ночь, а на следующее утро начал принимать поздравления. Мужчина отметил, сын с детства гонял мяч и сам пожелал заниматься футболом.

Он, должно быть, родился футболистом. Ходить еще не мог, а уже пинал мяч ногой,

– заметил Александр Довбик.

Папа нападающего с нетерпением ждет следующий матч. Украинская сборная сыграет в субботу, 3 июля, с Англией.

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