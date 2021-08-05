Отдали "бронзу" россиянкам: в Токио извинились перед украинскими синхронистками

Во время награждения Олимпиады-2020 украинскую "бронзу" отдали россиянкам. В Токио уже попросили прощения у украинских синхронисток.

Извинения после ошибки диктора

Организационный комитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио мгновенно среагировал на такую халатность, попросив прощения перед украинками.

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Представитель комитета Маса Такая на пресс-конференции назвал такую ошибку технической.

Хочу извиниться за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была техническая ошибка. Еще раз извиняемся,

– сказал Маса.

Неприятная ошибка в Токио

Украинский дуэт Марты Федины и Анастасии Савчук получил "бронзу" Олимпийских игр. Украинки взяли первую награду для нашей страны в артистическом плавании. Наши девушки уступили только представительницам ОКР и Китая, которые заняли первое и второе места соответственно.

Во время церемонии награждения диктор спутала украинских синхронисток с россиянками, назвав их представительницами команды ОКР. Однако мгновенно исправила свою ошибку.