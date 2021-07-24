Отдала все силы сегодня, – Дарья Белодед о своей первой медали на Олимпийских играх

Украинская дзюдоистка Дария Белодед стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Украинка в схватке за бронзу встретилась с Широй Ришон из Израиля и победила удержанием.

Белодед прокомментировала свой исторический успех на Олимпийских играх. Украинка не сдерживала эмоций.

Как это было Дария Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова,

– рассказала Дарья.

"Чувствовала и поддержку наших на арене. Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне, поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", – отметила дзюдоистка.

Дария добавила, что два года назад выигрывала здесь, в Японии, чемпионат мира, но это совсем другой опыт – чемпионат мира и Олимпийские игры.

Коротко о медали Белодед на Олимпиаде