Отдала только один гейм: Цуренко с разгромной победой стартовала в квалификации Australian Open
11 января 2022 , 13:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open. Теннисистка из Украины победила Анкиту Рейну из Индии.
Леся Цуренко – Анкита Райна 2:0 (6:1, 6:0)
Украинка только через 52 минуты одолела индийскую соперницу. Цуренко в двух сетах завершила поединок.
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Леся отдала Райни первый гейм во встрече, ставший последним для оппонентки за целую игру. В первом сете Анкита в седьмом гейме попыталась навязать свой теннис и вернуться в борьбу за счет 5:1. Но украинка использовала второй сет-пойнт и оставила партию – 6:1.
В следующей партии, ставшей последней в матче, украинская теннисистка разгромила соперниц. Цуренко взяла партию под ноль – 6:0.
- Следующей оппоненткой украинки станет американка Эйжа Мухаммад.
- Элина Свитолина уже тоже прилетела в Мельбурн. Первая ракетка Украины начнет свой путь из основной сетки. Интересно, что Элина уже четыре поединка не знает вкуса побед.