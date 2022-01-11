Отдала только один гейм: Цуренко с разгромной победой стартовала в квалификации Australian Open

Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open. Теннисистка из Украины победила Анкиту Рейну из Индии.

Леся Цуренко – Анкита Райна 2:0 (6:1, 6:0)

Украинка только через 52 минуты одолела индийскую соперницу. Цуренко в двух сетах завершила поединок.

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Леся отдала Райни первый гейм во встрече, ставший последним для оппонентки за целую игру. В первом сете Анкита в седьмом гейме попыталась навязать свой теннис и вернуться в борьбу за счет 5:1. Но украинка использовала второй сет-пойнт и оставила партию – 6:1.

В следующей партии, ставшей последней в матче, украинская теннисистка разгромила соперниц. Цуренко взяла партию под ноль – 6:0.