Промытые мозги: отец воспитанника Шахтера сделал шокирующее признание о бегстве сына в Россию

С начала российской агрессии многие украинские спортсмены предали свою страну в пользу оккупанта, мечтающего об уничтожении "сине-желтой" нации. Один из последних громких случаев произошел с игроком юношеской команды Шахтера Александром Распутько.

Юный полузащитник загадочно исчез в Бельгии после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена. Впоследствии стало известно, что он сбежал в Россию.

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Променял Украину на страну-террористку

Отец футболиста Юрий Распутько, который очевидно также является фанатом "русского мира", прокомментировал побег своего сына. Он опроверг информацию, что Александр присоединится к клубу Звезда из Санкт-Петербурга, который стал "кодлом" предателей, и заявил, что вскоре беглый футболист станет гражданином России, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из Шахтера. Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о просьбе политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как это сделал бы на своей родине в Донецке.



Сейчас Сашу ни в одной команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим,

– сказал Распутько-старший.

Отметим, что перед бегством Распутько договорился о новом долгосрочном контракте с Шахтером, в академии которого занимался с 9 лет. Однако решил совершить самый нелепый поступок в своей жизни и теперь будет жить в "безопасной" России, сюр...