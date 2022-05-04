Отбросы сбросили бомбы на мой родной город, – Яремчук отреагировал на обстрел Львова
Источник:Инстаграм Романа Яремчука
Российские оккупанты 3 апреля нанесли ракетные удары по Львовской области. В результате авиаударов в некоторых районах города произошли перебои с электроснабжением.
Яремчук отреагировал на обстрел Львова
Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на ракетный обстрел оккупантов. Вражеские же силы нанесли авиаудар по его родному городу Львову.
К теме Угрозы жизни нет, – Садовый о состоянии пострадавших после ракетного удара
Футболист опубликовал фото пожара на одной из электростанций Львова.
Сегодня эти подонки сбросили бомбы на мой родной город,
– написал Яремчук.
3 мая оккупанты обстреляли Львов / Фото из инстаграма футболиста
Украинский футболист не стоит в стороне от последних событий, он делает все возможное для победы Украины. Ранее он рассказывал, что вместе с другими футболистами помогал доставить бронежилеты для ВСУ в Чернигов.
Однако больше всего Роман помогает в Португалии. По его словам, в настоящее время в Лиссабоне проживает очень много украинцев. Он часто видит автомобили с украинскими номерами и сине-желтые ленты.
Футболист заверил, что даже можно сделать отдельный сектор для его земляков на стадионе Бенфики.
Яремчук лично помогал обустроить уголок украинцев в столице Португалии.
К тому же игрок сборной озабочен языковым вопросом в стране. Он подчеркнул, что в Украине должен быть только один язык – украинский.
Вскоре Роман присоединится к расположению сборной Украины, которая приступит к подготовке к игре плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову
- 3 апреля войска России нанесли ракетные удары по Львовской области.
- По словам Максима Козицкого, из-за атаки россиян 85 тысяч домов из 12 населенных пунктов остались без света. Есть пострадавшие, жизни которым ничего не угрожает. Их при обстреле ударной волной отбросило к стене.
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказывал, что ударная волна изрядно зацепила большой гаражный кооператив в одном из районов города. Там выбило окна и двери. В церкви также вылетели все витражи, а в гаражах вырывало замки и открывало дверь.
- Также мэр Львова добавил, что город сильно пострадал: возникли перебои со светом, водой, Интернетом и мобильной связью.