Отбросы сбросили бомбы на мой родной город, – Яремчук отреагировал на обстрел Львова

Российские оккупанты 3 апреля нанесли ракетные удары по Львовской области. В результате авиаударов в некоторых районах города произошли перебои с электроснабжением.

Яремчук отреагировал на обстрел Львова

Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на ракетный обстрел оккупантов. Вражеские же силы нанесли авиаудар по его родному городу Львову.

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Футболист опубликовал фото пожара на одной из электростанций Львова.

Сегодня эти подонки сбросили бомбы на мой родной город,

– написал Яремчук.



3 мая оккупанты обстреляли Львов / Фото из инстаграма футболиста

Украинский футболист не стоит в стороне от последних событий, он делает все возможное для победы Украины. Ранее он рассказывал, что вместе с другими футболистами помогал доставить бронежилеты для ВСУ в Чернигов.

Однако больше всего Роман помогает в Португалии. По его словам, в настоящее время в Лиссабоне проживает очень много украинцев. Он часто видит автомобили с украинскими номерами и сине-желтые ленты.

Футболист заверил, что даже можно сделать отдельный сектор для его земляков на стадионе Бенфики.

Яремчук лично помогал обустроить уголок украинцев в столице Португалии.

К тому же игрок сборной озабочен языковым вопросом в стране. Он подчеркнул, что в Украине должен быть только один язык – украинский.

Вскоре Роман присоединится к расположению сборной Украины, которая приступит к подготовке к игре плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову