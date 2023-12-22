Почти родная атмосфера: где сборная Украины Реброва проведет домашний финал отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу узнала место проведения первого домашнего поединка в новом 2024 году. Команда Сергея Реброва должна быть удовлетворена избранной страной, где наша сборная гарантирует мощную поддержку.

Номинально первый домашний поединок сборной Украины в 2024 году состоится на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском городе Вроцлав. Надеемся, что 26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют свой финальный поединок за выход на Евро-2024.

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Место проведения первого "домашнего" матча Украины

Но перед этим украинская сборная должна победить на выезде боснийцев. Противостояние запланировано на 21 марта.

Отметим, что победитель этого противостояния выйдет на триумфатора встречи Израиль – Исландия и сойдется с ним в финале борьбы за путевку в Германию.

Вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал, почему выбор проведения домашнего матча пал на Польшу. Представитель организации в который раз напомнил, что национальная команда не может проводить свои домашние поединки в родной стране из-за полномасштабной войны.

Поэтому президиум УАФ после консультаций с тренерским штабом сборной остановил свой выбор на польском Вроцлаве, где у нашей сборной точно будет безумная поддержка не только поляков, но и украинской диаспоры.

На наше решение среди других факторов повлиял опыт организации в этом городе поединка отбора Евро-2024 Украина – Англия, который состоялся 9 сентября 2023 года. Заполненные трибуны 45-тысячного стадиона эмоционально поддерживали сборную Украины, сыгравшую с лидером группы вничью – 1:1. Надеюсь, и в марте следующего года сборная Украины получит во Вроцлаве результат, который всех нас удовлетворит,

– заявил Костюченко.

Предстоящее противостояние будет третьим между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. "Сине-желтые" еще не знают вкуса поражений – одна победа и ничья.