Игрок Брендфорда и подопечный Реброва: Украина объявила заявку на матчи отбора Евро-2023
Источник:УАФ
Юношеская сборная Украины U-19 начала тренировочный сбор, приуроченный к матчам квалификационного раунда Евро-2023. Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.
В воскресенье, 13 ноября, футболисты сборной Украины U-19 (не старше 2004 года рождения) начали подготовку к поединкам квалификационного раунда Евро-2023. В Швеции подопечные Сергея Нагорняка сыграют с хозяевами турнира, а также сборными Косово и Кипра.
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Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал на сбор 20 футболистов. Обращает внимание присутствие в списке шести легионеров. Среди них игрок английского Брендфорда Егор Ярмолюк и подопечный Сергея Реброва Даниил Удод из Аль-Айна.
Состав юношеской сборной Украины U-19
- Вратари: Юрий-Владимир Герета (Рух Львов), Давид Фесюк (Хайдук, Хорватия).
- Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – Шахтер Донецк), Артем Бенедюк (Динамо Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – Рух Львов), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЭ).
- Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – Шахтер Донецк), Антон Царенко (Динамо Киев), Олег Федор (Рух Львов), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).
- Нападающий: Игорь Горбач (Динамо Киев).
Календарь матчей сборной Украины U-19
- 17.11.2022. Украина – Косово (15.00)
- 20.11.2022. Украина – Кипр (15.00)
- 23.11.2022. Швеция – Украина (20.00)