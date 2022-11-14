Игрок Брендфорда и подопечный Реброва: Украина объявила заявку на матчи отбора Евро-2023

Юношеская сборная Украины U-19 начала тренировочный сбор, приуроченный к матчам квалификационного раунда Евро-2023. Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.

В воскресенье, 13 ноября, футболисты сборной Украины U-19 (не старше 2004 года рождения) начали подготовку к поединкам квалификационного раунда Евро-2023. В Швеции подопечные Сергея Нагорняка сыграют с хозяевами турнира, а также сборными Косово и Кипра.

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Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал на сбор 20 футболистов. Обращает внимание присутствие в списке шести легионеров. Среди них игрок английского Брендфорда Егор Ярмолюк и подопечный Сергея Реброва Даниил Удод из Аль-Айна.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Юрий-Владимир Герета (Рух Львов), Давид Фесюк (Хайдук, Хорватия).

Юрий-Владимир Герета (Рух Львов), Давид Фесюк (Хайдук, Хорватия). Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – Шахтер Донецк), Артем Бенедюк (Динамо Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – Рух Львов), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЭ).

Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – Шахтер Донецк), Артем Бенедюк (Динамо Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – Рух Львов), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЭ). Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – Шахтер Донецк), Антон Царенко (Динамо Киев), Олег Федор (Рух Львов), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).

Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – Шахтер Донецк), Антон Царенко (Динамо Киев), Олег Федор (Рух Львов), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания). Нападающий: Игорь Горбач (Динамо Киев).

Календарь матчей сборной Украины U-19

17.11.2022. Украина – Косово (15.00)

20.11.2022. Украина – Кипр (15.00)

23.11.2022. Швеция – Украина (20.00)

Все сборные, принимающие участие в квалификационном раунде Евро-2023, разбиты на 13 групп. Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора к Португалии. Сборная Мальты получила прямую путевку в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.