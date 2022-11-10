Украинцы разгромили Косово в матче отбора ЧМ-2024 по футзалу: видеообзор

Команда Александра Косенко продолжает победное шествие в основном раунде отбора чемпионата мира-2024 по футзалу. В выездном поединке "сине-желтые" обыграли команду Косово.

Косово – Украина – 2:5

Голы: Махаррай, 17, Салиху, 34 – Чернявский, 6, Сирый, 9, Микитюк, 28, Фаренюк, 31, Лебедь, 34

Футзальная сборная Украины в двух предыдущих матчах отбора обыграла Косово (3:1) и Нидерланды (4:2). Так что в Приштину "сине-желтые" поехали в статусе лидера группы.

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Стартовые минуты матча были за подопечными Александра Косенко. Сначала Чернявский воспользовался передачей Шотурмы, а затем Сизый пушечным ударом удвоил преимущество. Незадолго до перерыва косовары сумели отквитать один мяч.

Однако этот гол не изменил ход событий на площадке. Во втором тайме украинцы еще трижды отличились – голы на свой счет записали Микитюк, Фаренюк и Лебедь. Футболисты Косово смогли ответить только одним точным выстрелом.

В итоге сборная Украины одержала победу с разгромным счетом 5:2.

Турнирное положение

После трех проведенных матчей команда Косенко лидирует в группе, набрав 9 очков. Следующий поединок основного раунда "сине-желтые" проведут на выезде против Нидерландов 8 марта 2023 года.

Сборная Украины имеет отличные шансы попасть в элитный раунд отбора, куда выходят победители 12 групп и 4 лучших обладателя вторых мест.

Видеообзор матча Косово – Украина