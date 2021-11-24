Остаться в игре или вылететь: Моуринью сравнил матч Ромы с Зарей с финалом

Луганская Заря 25 ноября сыграет на выезде против Ромы в рамках Лиги конференции. Наставник хозяев Жозе Моуринью настраивает команду на серьезный поединок с украинцами.

Моуринью: Если мы обыграем Зарю, мы останемся в игре

Португальский специалист поделился впечатлениями накануне матча. Команда Жозе Моуринью попытается отобрать очки, которые помогу римлянам оторваться от соперника в таблице.

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Тренер настраивает своих подопечных на игру против Зари как на финал. Поражение в этом матче может означать вылет из Лиги конференций.

Если мы обыграем Зарю, мы останемся в игре. Если мы проиграем – вылетим. Для нас матч с Зарей – это финал. Сложно играть в Серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь,

– отметил Моуринью.

Накануне поединка соперник луганского клуба понес кадровые потери. Об этом рассказал сам Жозе. Футболисты выбыли из обоймы, поэтому португальцу нужно было менять схему игры, которая не слишком подходит игрокам.

"Мы будем искать баланс и сыграем с Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся впоследствии. Возможно, он сыграет. Абрахам много работает для команды и очень помогает нам в развитии игры, даже в обороне, своим прессингом. Он научился действовать как командный игрок. Рано или поздно он начнет забивать, тогда он будет иметь все, что необходимо. Однако травмы ограничивают его возможности".

Матч уж точно пропустят пять игроков – Вильяр, Калифиори, Кристанте и Спинаццола (все – Рома) и Шевченко (Заря). Также под вопросом участие в игре Виньи из итальянского клуба и Кочергина с Зари.

Моуринью заметил, что ждет лучшего от команды. Рома сделает все для того, чтобы праздновать победу.

Ситуация в группе накануне матча

Рома после четырех сыгранных туров опережает Зарю в группе С. "Волки" имеют в своем активе 7 очков, лишь на один балл меньше у луганской команды.

Поэтому матч будет принципиальным для обоих клубов – игра за "шесть очков". Лидером таблицы является норвежский Буде / Глимт – 8 баллов. А последнюю строчку занимает софиевское ЦСКА – один пункт.

Если подопечные Моуринью победят Зарю, то это фактически будет означать вылет футболистов Скрипника из еврокубков. Если так сложится матч, то отставание Зари будет составлять уже четыре очка, которые уже не смогут отыграть игроки из Луганска.

Встреча Рома – Заря состоится 25 ноября в 22:00.