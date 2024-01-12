Звездная теннисистка подписала украинским фанам флаг после победы над Костюк – видео

Представительница Латвии Елена Остапенко победила украинку Марту Костюк на турнире в Аделаиде со счетом 7:5, 6:3. После игры она отметилась трогательным поступком.

После игры она подошла к украинским болельщикам. Она подписала для них флаг Украины, епишет 24 Канал.

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Трогательный поступок латвийской теннисистки

Матч длился 1 час и 35 минут. Костюк совершила 4 эйса, допустила три двойных ошибок и использовала 2 из 5 брейк-пойнта.

Следующим турниром для Костюка будет Australian Open 2024. На старте австралийского мейджора украинка сыграет против Клер Лю.

Отметим, что Остапенко уже третий сезон выступает в парном разряде вместе с украинкой Людмилой Киченок. Тренирует латвийскую теннисистку украинец Стас Хмарский.

Остапенко подошла к украинским болельщикам: смотрите видео

Что известно о теннисистке