Звездная теннисистка подписала украинским фанам флаг после победы над Костюк – видео
Представительница Латвии Елена Остапенко победила украинку Марту Костюк на турнире в Аделаиде со счетом 7:5, 6:3. После игры она отметилась трогательным поступком.
После игры она подошла к украинским болельщикам. Она подписала для них флаг Украины, епишет 24 Канал.
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Трогательный поступок латвийской теннисистки
Матч длился 1 час и 35 минут. Костюк совершила 4 эйса, допустила три двойных ошибок и использовала 2 из 5 брейк-пойнта.
Следующим турниром для Костюка будет Australian Open 2024. На старте австралийского мейджора украинка сыграет против Клер Лю.
Отметим, что Остапенко уже третий сезон выступает в парном разряде вместе с украинкой Людмилой Киченок. Тренирует латвийскую теннисистку украинец Стас Хмарский.
Остапенко подошла к украинским болельщикам: смотрите видео
Что известно о теннисистке
- Отец Елены – бывший украинский футболист Евгений Остапенко, родившийся в Запорожье и выступавший за местный клуб "Металлург".
- Добавим, что в 2014 году латвийская теннисистка стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира, в 2017 году Открытого чемпионата Франции. В рейтинге WTA Елена занимает 12 место.