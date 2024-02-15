Остапенко не пожала руку нейтральной спортсменке из Беларуси: момент попал на видео

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Она уступила белоруске Виктории Азаренко.

Латвийка проиграла в двух сетах со счетом 0:6, 3:6. После окончания матча она не пожала руку белоруске, пишет 24 Канал.

Смотрите также Цуренко снялась с матча на турнире в Дохе: в чем причина

Что стало причиной такого поступка

После матча Азаренко немного удивилась, ее реакцию видно на видео. Остапенко протянула ракетку, но та очень обиделась и никак не отреагировала на такой жест.

Что же стало причиной такого жеста от латвийки – неизвестно. Однако есть несколько вероятных причин.

Отметим, что Елена имеет украинские корни, ее папа является бывшим украинским футболистом из Запорожья. Она также играет в паре с украинкой Людмилой Киченок.

Ранее она спокойно проводила рукопожатие с россиянками и белорусками, тогда как Людмила отказывалась от этого. В других двух очных поединках в 2024 году Елена протягивала руку нейтральной спортсменке.

Интересно также то, что у Елены всего 3 поражения в этом сезоне и все 3 – от Азаренко.

Фанаты в твиттере и другие некоторые спортивные ресурсы предполагают, что это произошло из-за того, что 1 февраля Федерация спорта Латвии запретила своим спортсменам играть на соревнованиях вместе с россиянами или белорусами, независимо под каким флагом они выступают.

Момент попал на видео: как спортсменки разошлись после матча