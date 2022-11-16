Из Премьер-лиги в третий дивизион: Маркевич возглавил малоизвестный польский клуб

Бывший главный тренер Мариуполя Остап Маркевич возглавил польский клуб Радуня. Команда борется за выживание в третьем по силе дивизионе Польши.

После недолгой паузы в тренерской карьере вернулся к работе Остап Маркевич. Футбольный клуб Радуня из Стенжицы на своем официальном сайте сообщил о назначении главным тренером украинского специалиста.

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Помощниками в тренерском штабе Маркевича будут украинцы Сергей Атласюк и Сергей Янков. Следует отметить, что Маркевич свободно владеет польским языком, поэтому он сможет без переводчика общаться с новыми подопечными.

Остап Маркевич – новый тренер Радуни / фото ФК Радуня

В составе польской команды есть только один легионер – Дмитрий Башлай, выступавший за ряд украинских клубов, в частности, за киевский Арсенал, СК Днепр-1, Оболонь и Олимпик.

В чемпионате Польши Радунья занимает 13-е место в турнирной таблице и от зоны вылета ее отделяет всего 2 балла.

Напомним, Остап Маркевич ранее возглавлял Мариуполь, Агробизнес, Черноморец, а также юношескую команду Вильярреал U-19. В качестве помощника главного тренера он помогал своему отцу Мирону Маркевичу в Днепре и Металлисте.