Після недовгої паузи в тренерській кар’єрі повернувся до роботи Остап Маркевич. Футбольний клуб Радуня зі Стенжиці на своєму офіційному сайті повідомив про призначення головнм тренером українського фахівця.
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Помічниками в тренерському штабі Маркевича будуть українці Сергій Атласюк і Сергій Янков. Варто зазначити, що Маркевич вільно володіє польською мовою, тож він зможе без перекладача спілкуватися з новими підопічними.
Остап Маркевич – новий тренер Радуні / фото ФК Радуня
У складі польської команди є лише один легіонер – Дмитро Башлай, який виступав за низку українських клубів, зокрема за київський Арсенал, СК Дніпро-1, Оболонь та Олімпік.
У чемпіонаті Польщі Радунья займає 13-е місце в турнірній таблиці і від зони вильоту її відділяє лише 2 бали.