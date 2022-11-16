Після недовгої паузи в тренерській кар’єрі повернувся до роботи Остап Маркевич. Футбольний клуб Радуня зі Стенжиці на своєму офіційному сайті повідомив про призначення головнм тренером українського фахівця.

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Помічниками в тренерському штабі Маркевича будуть українці Сергій Атласюк і Сергій Янков. Варто зазначити, що Маркевич вільно володіє польською мовою, тож він зможе без перекладача спілкуватися з новими підопічними.

Остап Маркевич – новий тренер Радуні / фото ФК Радуня

У складі польської команди є лише один легіонер – Дмитро Башлай, який виступав за низку українських клубів, зокрема за київський Арсенал, СК Дніпро-1, Оболонь та Олімпік.

У чемпіонаті Польщі Радунья займає 13-е місце в турнірній таблиці і від зони вильоту її відділяє лише 2 бали.

Детальніше. Нагадаємо, Остап Маркевич раніше очолював Маріуполь, Агробізнес, Чорноморець, а також юнацьку команду Вільярреал U-19. В якості помічника головного тренера він допомагав своєму батькові Мирону Маркевичу в Дніпрі та Металісті.