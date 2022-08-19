Остановилось сердце во время матча: Заря просматривает нападающего, едва не умершего на поле

Луганская Заря просматривает ганского нападающего Рафаэля Двамена. Им в свое время интересовался донецкий Шахтер, а сам игрок перенес остановку сердца во время матча.

Заря ищет нападающего, чтобы усилить свою атаку. Одним из тех, кого пересматривает тренерский штаб Луганской команды, является 26-летний Рафаэль Двамена. Сейчас он выступает за команду Олд Бойз из пятого швейцарского дивизиона.

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Хотя в его карьере были и гораздо лучшие команды. Он в свое время выступал в Швейцарии за Цюрих, откуда в 2018 году за 6,2 миллиона евро перешел в испанский Леванте. В это время он мог стать и игроком донецкого Шахтера, но не сложилось. Швейцарская команда хотела за игрока 10 миллионов евро.

В октябре 2021 года Двамена пережил остановку сердца во время матча на 20-й минуте. Спасло его то, что у него сработал имплантированный дефибриллятор, установленный им еще в 2020 году.

При этом о проблемах с сердцем футболиста было известно еще до этого. Именно поэтому он в свое время не перешел в английский Брайтон, провалив медосмотр.