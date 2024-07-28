Остановилось сердце: в Олимпийской деревне умер тренер сборной Самоа по боксу

Трагическое событие произошло накануне официального открытия Олимпийских игр. Тренер сборной Самоа по боксу скончался в возрасте 60 лет.

Сборная Самоа по боксу прибыла в Париж для участия в Олимпийских играх. К сожалению, еще до начала соревнований умер их наставник Лионель Элика Фатупаито.

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Внезапная смерть тренера

По информации Yahoo News, тренер умер в пятницу утром, 26 июля. Трагедия случилась в Олимпийской деревне в Сен-Дени. Фатупаито находился в комнате с одним из спортсменов, когда ему стало плохо. Экстренные службы быстро среагировали, но не сумели реанимировать тренера.

Медики констатировали смерть Фатупаито вследствие остановки сердца.

Международная боксерская ассоциация (IBA) выразила соболезнования по поводу смерти тренера сборной Самоа.

Международная боксерская ассоциация (IBA) выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элики, национального тренера Самоа по боксу,

– говорится в заявлении IBA.

Напомним, что боксерский турнир в Париже состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная Самоа в соревнованиях представляет один спортсмен. Всего 24 спортсмена из экзотической страны будут участвовать в девяти дисциплинах на Олимпиаде-2024.